У Луцьких школах в пам’ять про загиблих на сході земляків відкрили 17 меморіальних дошок.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи Луцької міськради, рішення встановити пам'ятні дошки у всіх школах міста, де здобували освіту Герої-лучани ухвалив Луцький міський голова Микола Романюк після зустрічі з родинами загиблих в АТО.

Читайте такожНа Львівщині перепоховали 85 польських солдатів, загиблих на початку Другої світової

За словами Романюка, меморіальні дошки - це нагадування для нас усіх про подвиг молодих Героїв. Пам`ять про тих, хто віддав життя за Україну, має бути вічною. Проходячи мимо такої меморіальної дошки, багато людей замислиться, чому так сталося, що я зробив для своєї країни.

Відкриття меморіальних дошок відбулося сьогодні, 20 листопада: Юрію Оніщуку у ЗОШ № 15, Сергію Шостаку та Ігорю Філіпчуку у ЗОШ № 3, Олегу Вишневському та В'ячеславу Іонову у НВК № 10, Віталію Махновцю та Cергію Шкредю у ЗОШ № 17, Віктору Кумецькому у ЗОШ № 1, Володимиру Прокопчуку, Олександру Войчуку та Дмитру Гончаруку у ЗОШ № 20, Роману Лучуку та Сергію Помінкевичу у ЗОШ № 19, Дмитру Йовзику у НВК-інтернат, Артему Карабану, Максиму Шульзі та Сергію Шкредю у ЗОШ № 25.

Найближчим часом відкриють ще дві встановлені дошки Віктору Мандзику, який навчався у ЗОШ № 23, та Рустаму Хамраєву, який навчався у НВК № 9.

До 6 грудня — Дня Збройних Сил України у Луцьку меморіальні дошки встановлять також на будинках, де проживали Герої.

Всього на сході України під час виконання свого громадянського обов'язку загинули 27 лучан.