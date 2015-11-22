Порошенко зустрівся з футболістами збірної: "Останній матч був справжнім боєм"

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав на зустрічі з гравцями збірної.

«Останній матч був справжнім боєм. Це бачив увесь світ. Ви прагнули не просто перемогти, а відстояти честь українського футболу і високо підняти український прапор. Вам це вдалося», - сказав президент після спільного перегляду найважливіших моментів останніх двох ігор збірної.

«Кожна така перемога, кожна така гра наближає нашу країну до Європи, і дуже символічно, що Україна бере участь у фінальній частині європейської футбольної першості», - наголосив Порошенко.

При цьому він підкреслив важливість футболу для об’єднання країни.

Президент висловив оптимізм стосовно подальшої європейської інтеграції України і зазначив, що «український футбол відіграє в цьому процесі важливу роль».

«Я вірю у вашу перемогу», - сказав він та побажав «незламної віри в Україну».

Капітан збірної Анатолій Тимощук подякував президентові за особисту присутність на матчі зі збірної Словенії.

«Ми в збірній добре пам’ятаємо, в який країні ми народилися і пишаємося цим. Більшість з нас розуміє, що для нас Євро-2016. Тому ми будемо гідно захищати кольори нашої країни, її єдність. Я думаю, в такий складній ситуації українці мають бути єдині як ніколи», - наголосив капітан збірної.

Голова Федерації футболу України Андрій Павелко подякував президенту за увагу і постійну підтримку та наголосив на важливості традиції запрошення учасників антитерористичної операції на кожну гру збірної.

«На усі матчі збірної ми запрошуємо наших героїв. Вони спільно зі збірною їздять на виїзні матчі», - сказав голова ФФУ та додав, що така взаємодія значно підняла спортивний дух футболістів.

Президент України особливо наголосив на важливості підтримки футболістами збірної поранених воїнів АТО.

«Це та справжня людяність, яка об’єднує націю», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, після перемоги в першому матчі раунду плей-офф відбіркового турніру над Словенією з рахунком 2:0 у Львові 14 листопада національна збірна України з футболу 17 листопада зіграла зі словенцями в Маріборі з рахунком 1:1, що дозволило українській команді пробитися у фінал Євро-2016.