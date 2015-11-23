Внаслідок паводку на Закарпатті підтоплено 401 домогосподарство та знесені 5 мостів

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати проходження осіннього паводка на Закарпатті оприлюднив сьогодні під час брифінгу начальник управління ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак.

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За його словами, упродовж 20-22 листопада на території Закарпатської області в результаті інтенсивних опадів відбулося підтоплення населених пунктів, житлових будинків та об'єктів інфраструктури у Тячівському, Рахівському, Міжгірському, Воловецькому та Іршавському районах.

«Загалом було підтоплено 401 дворогосподарство (в тому числі 168 житлових будинків), 17 гектарів сільгоспугідь, пошкоджено 3 дерев’яні та 2 металеві мости, зруйновано 3 металеві переходи», - уточнив Роман Гудак.

Він додав, що для відкачування води та прочищення водовідвiдних придорожних канав протягом 21-23 листопада від управління ДСНС залучалися 13 одиниць техніки та 67 чоловік особового складу.

Гудак також повідомив, що рятувальники відкачали більш ніж 1,5 тис. куб. м води з майже 200 домогосподарств.

«Станом на 12.00 23 листопада підтопленими залишаються 13 господарств і 16 підвалів будинків – у Міжгірському, Рахівському й Тячівському районах. На щастя, обійшлося без людських жертв і травмувань, а також зруйнованих будівель», - уточнив начальник.

Присутній на брифінгу начальник Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Володимир Чіпак також додав, що негода пошкодила 2 км дамб і 1,5 км берегоукріплень.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області через сильні дощі 20 листопада почався паводок.