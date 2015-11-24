"Моя країна. Прекрасна і незалежна": Буцький каньйон з висоти пташиного польоту

Унікальний проект "Моя країна. Прекрасна і незалежна" телеканалу «1+1» і «Першої приватної броварні» стартував!

У першому випуску із висоти пташиного польоту показано чарівну усмішку нашої землі, звернену до небес, – приголомшливо красивий Буцький каньйон. Його пробила у гранітних скелях річка, що, як і люди, завзято долає всі перешкоди на шляху до свободи.

Каньйон, який туристи називають «Маленькою Швейцарією», розташований біля містечка Буки в Черкаській області. Він належить до сотні найкрасивіших місць України і другий у рейтингу «Семи чудес Черкащини».

Варто зазначити, що Буцьке диво починається з водоспаду Вир. А вік його гранітних стін оцінюють у 2 млрд років. І це не єдина гучна цифра! Висота каньйону - до 30 м, а довжина – 3 км. Інші факти також вражають: у 1927-му тут збудували першу в Україні ГЕС. А ще в каньйоні є залишки рукотворної споруди з великих кам'яних брил, які нагадують відомий Стоунхендж. Збереглися й кам'яні руїни водяного млина ХІХ століття.

До речі, каньйон ідеальний для активного відпочинку, зокрема скелелазіння та плавання на байдарках.

Нагадаємо, що це перша серія проекту «Моя країна. Прекрасна і незалежна». Попереду ще десятки унікальних місць України, які надихають розправити крила. Відеосюжети про найкрасивіші куточки нашої Батьківщини транслюватимуться упродовж року і завершаться до двадцять п'ятого Дня Незалежності України.

Більше про спільний проект телеканалу «1+1» і «Першої Приватної Броварні» дізнавайтеся тут.