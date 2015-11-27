Завтра в Україні різко зміниться погода: синоптики обіцяють сильний вітер, сніг та ожеледь

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Зокрема, згідно з повідомленням, 28 листопада в східній та південній частині очікуються окремі пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці в західних та центральних областях місцями туман, видимість 200-500 м; вдень на півдні Одещини сильний дощ.

29 листопада очікується погіршення погодних умов в більшості областей: пройде дощ та мокрий сніг (у південній частині дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.