Завтра в Україні різко зміниться погода: синоптики обіцяють сильний вітер, сніг та ожеледь
18:09, 27 листопада 2015Суспільство
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На вихідних очікується погіршення погодних умов у більшості областей.
Синоптики обіцяють погіршення погоди на вихідних / Фото УНІАН
Синоптики прогнозують погіршення погодних умов в Україні.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Зокрема, згідно з повідомленням, 28 листопада в східній та південній частині очікуються окремі пориви вітру 15-20 м/с; вночі та вранці в західних та центральних областях місцями туман, видимість 200-500 м; вдень на півдні Одещини сильний дощ.
29 листопада очікується погіршення погодних умов в більшості областей: пройде дощ та мокрий сніг (у південній частині дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця.
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