Рада має намір дозволити засудженим вибирати собі в'язницю

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №2253а проголосували 238 народних депутатів.

Законопроектом передбачено, що засуджений може вибирати, де відбувати покарання в установі відповідного рівня безпеки - яке знаходиться ближче до місця його проживання до засудження або до місця постійного проживання його родичів.

Читайте такожРада планує дозволити засудженим робити татуювання і вживати жаргонну лексику

Як говориться в пояснювальній записці, необхідність прийняття закону обумовлена невідповідністю положень національного законодавства щодо визначення місця розташування установ, у яких повинні відбувати покарання засуджені, стандартам Європейського суду з прав людини та іншим стандартам Ради Європи.

При цьому наголошується, що в рішенні Європейського суду з прав людини «Вінтман проти України» було встановлено порушення статті 8 Європейської конвенції з огляду на те, що засуджений протягом багатьох років містився на відстані близько 700 кілометрів від місця його проживання та не міг домогтися переведення ближче до дому. Це призводило до досить типовому наслідку – істотного ускладнення для його сім'ї (у випадку Вінтмана - його хворої матері) приїжджати до нього на побачення.

Читайте також"ДНР" передала Україні 20 засуджених з Єнакієвської колонії (фото)