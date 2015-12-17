Вишколений за стандартами НАТО новий тип спецпризначенців вже готовий до бою - РНБО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони України, про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов у Київській області після огляду тренування бійців Нацгвардії, які першими розпочали свою діяльність відповідно до стандартів НАТО. На навчаннях були присутні також військові аташе та представники посольств країн-членів НАТО.

Головним завданням бригад спеціального призначення Національної гвардії є нейтралізація бойових розвідувальних та терористичних груп і озброєних угруповань як в зоні АТО, так і в будь-якій точці країни.

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«Для цього вони оснащуються не тільки сучасною зброєю, але і новими транспортними засобами доставки, військово-транспортними літаками, гелікоптерами та бронетранспортерами», - сказав Турчинов.

За його словами, сьогодні в умовах тих загроз, що стоять перед Україною, дуже багато завдань покладається на Сили спеціальних операцій Збройних сил та на підрозділи спецпризначення Національної гвардії.

«В цьому контексті велику увагу приділено підбору кадрів до цих підрозділів і їх подальшої бойової та фізичної підготовки», - сказав він, додавши, що тренування бійців відбувається винятково за стандартами НАТО та за участі інструкторів з країн-партнерів України, «зокрема, сьогоднішню групу готували фахівці з Ізраїлю».

Турчинов також відзначив якість підготовки загонів спецпризначенців, які під час вишколу, окрім стандартних фізичних тренувань, також працюють над удосконаленням знань іноземної мови.

Окрім того, в ході навчань секретар РНБО відзначив професійну роботу оперативного штабу.

«Оперативні штаби розгортаються за годину. При цьому запускаються безпілотні апарати та інші технічні засоби збору інформації, що дозволяють оперативно перехоплювати та аналізувати дані, необхідні для якісного виконання бойових завдань», - сказав він.

«Крім того, командний склад та бійці готуються за програмою, яка дозволяє самостійно приймати рішення в екстремальних умовах та діяти відповідно до ситуації, а не проходити багатоланцюгове узгодження, що дуже важливо для досягнення результату під час проведення бойових операцій», - підсумував секретар РНБО.