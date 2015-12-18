Суди, міліція та прокуратура: українці назвали найбільш корумповані структури (інфографіка)

Про це свідчать результати опитування компанії ТНС, передає ТСН.

46% опитаних впевнені, що без грошей неможливо вирішити питання в митній службі, 51% українців такої ж думки про міліцію. Також про високий рівень корупції у прокуратурі заявили 53% українців, а в податковій інспекції – 42%.

Більш ніж 1/3 респондентів за останні 3 місяці особисто стикалися з випадками корупції.

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Понад половина (54%) вказали, що розуміли, що без хабара ситуація не буде вирішена, і ще 26% наголошують, що державний чиновник прямо або побічно вимагав хабар.

Якщо говорити про оцінку зміни в боротьбі з корупцією, то більше половини респондентів не помітили жодного заходу у цьому напрямку.