На Віннничині поліцейські побили громадян: троє травмованих, одна людина померла в лікарні

Працівникам Піщанського відділення поліції у Вінницькій області загрожує від 7 до 10 років ув'язнення, якщо буде доведено їх провину у побитті чотирьох жителів одного із місцевих сіл. Про це повідомили у прокуратурі Вінницької області.

Читайте такожПоліція затримала водія екс-мера Києва Омельченка, який збив жінку

"17 грудня працівники правоохоронного органу спричинили тілесні ушкодження чотирьом жителям села Рудницьке Піщанського району, в результаті чого три особи травмовані та одна – 21 грудня 2015 померла в Піщанській центральній районній лікарні", - йдеться у повідомленні.

Слідчий відділ прокуратури Вінницької області розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень посадовими особами Піщанського відділення поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України.

Покарання за вказане кримінальне правопорушення передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.