Поліція затримала ще одного бойовика з банди Гіркіна

Про це йдеться у повідомленні Краматорського відділу Головного управління поліції у Донецькій області.

Правоохоронці встановили, що у перший день захоплення бойовиками адміністративних будівель правоохоронних органів Слов'янська чоловік прийшов до будівлі СБУ і вступив до лав незаконного збройного формування під керівництвом Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

З квітня по липень 2014 року підозрюваний чергував у камуфляжній формі, з вогнепальною зброєю на блокпості на в'їзді у Слов'янськ. Він здійснював незаконний огляд транспорту та громадян, а також виявляв проукраїнськи налаштованих жителів.

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Встановлено, що при перевірці документів у 36-річного місцевого жителя, який перевозив гуманітарний вантаж, фігурант незаконно заволодів транспортним засобом, а водія доставив в міліцію, де виписав йому протокол про затримання і помістив в ізолятор тимчасового тримання.

Після звільнення міста від окупації бойовик залишив ряди терористів і переховувався, неодноразово змінюючи своє місцезнаходження. Проте в ході напруженої оперативної роботи правоохоронцям вдалося вийти на його слід і затримати.

Затриманий також перебував у розшуку за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.

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"У 2004 році чоловік підробив документи учасника бойових дій в Анголі на своє ім'я, пред'явив їх до управління соціального захисту населення і отримав одноразову грошову допомогу", - сказано у повідомленні. Водночас, у ньому ж зазначається, що чоловік незаконно отримав соціальну допомогу за "фальшивим посвідченням учасника миротворчої місії в Анголі".

Відносно бойовика відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.