На шахті ім. Карла Маркса піднято на поверхню вcіх знайдених гірників
21:06, 09 червня 2008Суспільство
1308 0
Тривають пошуки ще 12 людей
На шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому Донецької області піднято на поверхню 24 гірники, знайдених в шахті після вибуху газово-пилової суміші.
Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної рятувальної служби в Донецьку, станом на 20.00 рятувальники підняли на поверхню 24 гірників.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.
Вчора був знайдений без ознак життя один шахтар.
Доля ще 12 залишається невідомою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter