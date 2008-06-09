На шахті ім. Карла Маркса піднято на поверхню вcіх знайдених гірників

На шахті ім. Карла Маркса в Єнакієвому Донецької області піднято на поверхню 24 гірники, знайдених в шахті після вибуху газово-пилової суміші.

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної рятувальної служби в Донецьку, станом на 20.00 рятувальники підняли на поверхню 24 гірників.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.

Вчора був знайдений без ознак життя один шахтар.

Доля ще 12 залишається невідомою.