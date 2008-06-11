Турчинов звинувачує у трагедії на шахті її директора

Державна комісія з розслідування причин аварії встановила факт зриву пломб на шахті імені Карла Маркса, встановлених за рішенням Держгірпромнагляду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр, голова урядової комісії Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на засіданні уряду.

«Всупереч тому, що 6 червня, напередодні аварії Держгірпромнагляд заборонив проведення видобутку вугілля і проведення технологічних робіт на шахті, запломбував скіпи, за рішенням керівництва шахти пломби було зірвано і продовжувалися виробничі роботи з видобутку вугілля, зокрема й вибухові роботи», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, саме такі дії керівництва шахти стали причиною детонації для викиду газу і вугілля. «Комісія продовжує роботу, остаточні висновки ми зможемо зробити тільки після того, як будуть проведені детальні дослідження, коли буде підписано акт, але попередня інформація виглядає так, як я повідомив», - додав він.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО нагадала, що порушення розпоряджень Держгірпромнагляду і зрив пломб є кримінальним злочином.

«Це кримінальний злочин і це є суб`єктивним чинником однієї людини – керівника шахти, який дав право робити такі антизаконні речі. Через такі антизаконні накази і через те, що було зірвано пломби, сьогодні втрачені життя людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.