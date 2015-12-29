Соціологи: Довіра українців до влади за рік радикально впала, лідери довіри - волонтери і церква
Директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна заявляє про різке падіння довіри українців до владних інстанцій протягом року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час презентації результатів проведеного 15-25 грудня опитування в рамках соціологічного дослідження «2015-й: політичні підсумки і прогнози».
За даними опитування, баланс довіри українців до Верховної Ради в грудні 2014 року склав -26%, а через рік -74%; до уряду -18% в грудні 2014 року і -67% в цьому році; до президента України в грудні минулого року +5% і 40% в цьому грудні.
Як сказала Бекешкіна, падає довіра і до місцевої влади. «Це від +10% у 2012 році до -15% в грудні 2014 року і -24% у грудні 2015 року», - повідомила вона.
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У той же час вона зазначила, що зростає довіра до банків: від -71% в грудні 2014 року до -65% у грудні цього року.
Дослідження показало, що в 2015 році лідерами громадської довіри стали волонтери (у грудні їм довіряють 68%, не довіряють 19%, баланс довіри-недовіри становить +49%).
Далі за рівнем довіри йде церква (баланс довіри-недовіри +44%). Переважає довіру над недовірою щодо населення до Збройних сил України (+22%). Позитивний також баланс довіри-недовіри до громадських організацій (+10%), урівноважені довіра і недовіра до засобів масової інформації (0%).
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Бекешкіна додала, що довіра до ЗМІ все ж має тенденцію до падіння, оскільки в 2010 році баланс довіри-недовіри був +26%. Найвищий рівень недовіри вже два роки поспіль, за її словами, українці мають до російських ЗМІ (-75% у 2015 році; -72% в 2014 році; -45% в 2010 році).
Далі за рівнем недовіри йдуть правоохоронні органи: суди (-72% у 2015 році); прокуратура (-66%).
"Конституційний Суд не має довіри, баланс довіри -58%. До Служби безпеки довіра трохи вище, хоча за 5 років вона теж істотно знизилася: від -9% у 2010 році до -35% у грудні 2015 року. А ось до новоствореної поліції довіра зростає, хоча баланс довіри-недовіри все ж залишається негативним, проте в липні цього року баланс довіри-недовіри до міліції склав -57%, а в грудні вже до поліції -24%", - зазначила Бекешкіна.
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Дослідження проводилося фондом «Демініціативи» і Київським міжнародним інститутом соціології. Опитано 2040 респондентів з усіх регіонів України, за винятком Криму. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на контрольованих Україною територіях. Похибка становить 2,3%.