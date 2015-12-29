Соціологи: Довіра українців до влади за рік радикально впала, лідери довіри - волонтери і церква

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час презентації результатів проведеного 15-25 грудня опитування в рамках соціологічного дослідження «2015-й: політичні підсумки і прогнози».

За даними опитування, баланс довіри українців до Верховної Ради в грудні 2014 року склав -26%, а через рік -74%; до уряду -18% в грудні 2014 року і -67% в цьому році; до президента України в грудні минулого року +5% і 40% в цьому грудні.

Як сказала Бекешкіна, падає довіра і до місцевої влади. «Це від +10% у 2012 році до -15% в грудні 2014 року і -24% у грудні 2015 року», - повідомила вона.

Читайте такожМайже половина українців не підтримує ідею дострокових виборів у Раду - опитування

У той же час вона зазначила, що зростає довіра до банків: від -71% в грудні 2014 року до -65% у грудні цього року.

Дослідження показало, що в 2015 році лідерами громадської довіри стали волонтери (у грудні їм довіряють 68%, не довіряють 19%, баланс довіри-недовіри становить +49%).

Далі за рівнем довіри йде церква (баланс довіри-недовіри +44%). Переважає довіру над недовірою щодо населення до Збройних сил України (+22%). Позитивний також баланс довіри-недовіри до громадських організацій (+10%), урівноважені довіра і недовіра до засобів масової інформації (0%).

Читайте також63% українців вважають, що діяльність партій в країні не відповідає демократичним стандартам - опитування

Бекешкіна додала, що довіра до ЗМІ все ж має тенденцію до падіння, оскільки в 2010 році баланс довіри-недовіри був +26%. Найвищий рівень недовіри вже два роки поспіль, за її словами, українці мають до російських ЗМІ (-75% у 2015 році; -72% в 2014 році; -45% в 2010 році).

Далі за рівнем недовіри йдуть правоохоронні органи: суди (-72% у 2015 році); прокуратура (-66%).

"Конституційний Суд не має довіри, баланс довіри -58%. До Служби безпеки довіра трохи вище, хоча за 5 років вона теж істотно знизилася: від -9% у 2010 році до -35% у грудні 2015 року. А ось до новоствореної поліції довіра зростає, хоча баланс довіри-недовіри все ж залишається негативним, проте в липні цього року баланс довіри-недовіри до міліції склав -57%, а в грудні вже до поліції -24%", - зазначила Бекешкіна.

Читайте такожМінські домовленості підтримують лише 16% українців - опитування

Дослідження проводилося фондом «Демініціативи» і Київським міжнародним інститутом соціології. Опитано 2040 респондентів з усіх регіонів України, за винятком Криму. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на контрольованих Україною територіях. Похибка становить 2,3%.