Райсуд Севастополя зупинив рішення Дрогобицької міськради

Гагарінський районний суд міста Севастополя зупинив дію рішення сесії Дрогобицької міської ради Львівської області про дострокове припинення повноважень міського голови міста Дрогобич Миколи ГУКА від 13 лютого 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше позивач М.ГУК звернувся до суду з позовом до Дрогобицької міської ради Львівської області про визнання незаконним рішення про дострокове припинення повноважень міського голови та поновлення на посаді міського голови. Вивчивши надані матеріали, суд виніс рішення, що клопотання підлягає задоволенню.

З врахуванням обставин справи суд постановив ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову М.ГУКА „шляхом зупинення дії рішення сесії Дрогобицької міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови від 13.02.2008 року до ухвалення рішення в адміністративній справі”.