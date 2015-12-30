На Львівщині незадоволені масовим перевезенням ялинок пасажири заблокували рух приміських поїздів (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі „Львівської залізниці”, 29 грудня пасажири заблокували рух приміського поїзда №6028 сполученням Сянки-Львів поблизу зупиночного пункту Хишевичі з вимогою повикидати з вагонів ялинки, масові перевезення яких унеможливлює проїзд пасажирів. Графік руху поїзда було порушено на годину. Бригада провідників, а також залучені стрілки воєнізованої охорони залізниці, намагались заборонити громадянам з ялинками потрапити у вагони поїзда. У відповідь громадяни нецензурно лаялись і застосовували силу - інструктор провідників дістав тілесні ушкодження.

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"Подібні випадки відбуваються і в інших приміських поїздах на Львівщині. Залізничники звернулися до правоохоронців, однак, спинити масові безлади з перевезенням ялинок наразі не можуть. Саме тому єдиним виходом залізничники бачать відміну тих приміських поїздів, де фіксують такі ситуації”, - зазначається у повідомленні.

Як пояснили у прес-центрі, вже на кінцевій станції громадяни забивають всі вагони поїзда ялинками, за перевезення яких навіть не сплачують, при цьому двоє – троє людей на один вагон можуть перевозити до 100 ялинок, що повністю унеможливлює вхід до вагонів на всіх наступних станціях і, відповідно, проїзд, звичайних пасажирів, які їдуть на роботу чи у справах.

"Через конфліктні ситуації, які виникають у зв’язку з масовим перевезенням ялинок у електро- та дизель-поїздах, Львівська залізниця змушена терміново розглядати можливість відміни поїздів, аби убезпечити рухомий склад від вандального руйнування, а пасажирів – від можливих наслідків порушення пожежної безпеки”, - наголошується у повідомленні.