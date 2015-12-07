Нардеп: Активісти не збираються сприяти поставкам електроенергії в окупований Крим

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Луценко з посиланням на джерело серед кримських татар.

"Джерело у кримських татар мені повідомляє, що на місці активісти ні про яке відновлення не чули і сприяти поставкам електроенергії не збираються, а збираються навпаки - перешкоджати. Джерело казало - передайте усім, що, як і раніше, рішення щодо блокади приймаються не окремими особами, нехай і дуже поважними", - йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що 6 грудня до пошкодженої опорі ЛЕП приїжджали ремонтники у супроводі силовиків.

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"Сьогодні (неділя) до пошкодженої ЛЕП, що йде на фірташевський "Титан", приїздила ремонтна бригада, у супроводі співробітників СБУ та поліцейських, разом зі знімальною групою телеканалу "Інтер". Приїздила безуспішно, змушена була розвернутися і поїхати назад", - повідомив нардеп.

ХОРОШІ НОВИНИ З КРИМУОтже, по ситуації з нібито домовленістю частково відновити поставки електроенергії у Крим до окупа... Posted by Igor Lutsenko on Sunday, December 6, 2015

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що учасники блокади Криму вирішили дозволити частково відновити електропостачання півострова на лінії 220 кВ «Каховка-Титан».

Нагадаємо, що у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частини Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори ще двох ліній електропередач.

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24 листопада учасники блокади Криму заявили, що готові допустити ремонтні бригади до ремонту пошкоджених ліній електропередач лише за умови обрізання проводів у напрямку півострова. Після досягнутих домовленостей розпочалися відновлювальні роботи на повітряній лінії 220 кВ "Каховська-Титан".

29 листопада держкомпанія «Укренерго» відновила лінію електропередач 220 кВ «Каховська-Титан» і заявила про готовність відновити енергопостачання анексованого Росією Криму протягом кількох годин у разі досягнення домовленості з активістами блокади півострова. Однак такої домовленості не було досягнуто.