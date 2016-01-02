Частину пошкодженого вибухом газопроводу на Закарпатті направили на експертизу - ОДА

У Закарпатській області частину пошкодженої труби газопроводу, на якому 1 січня стався вибух, відправили на експертизу для встановлення причини аварії.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської обласної державної адміністрації.

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Як йдеться в повідомленні, 1 січня о 15.30 залишковий газ у пошкодженій трубі продуктопроводу «Союз» повністю вигорів, після чого ремонтники змогли детально оглянути місце аварії.

За даними прес-служби, пошкоджену ділянку труби вирізали й відправили на лабораторний аналіз, який і встановить остаточну причину аварії.

За попередніми даними, розгерметизація сталася через те, що на трубі, яка пролягає у землі на глибині близько 1,5 метра, розійшовся поперечний шов.

«Імовірна причина – просідання ґрунту або зношення труби, яка була прокладена наприкінці 70-х років минулого століття: газопровід «Союз» будувався з 1975 по 1979 рік», - зауважили у прес-службі ОДА.

В облдержадміністрації також додали, що на місці надзвичайної події продовжують працювати аварійні бригади, найближчими днями робота газопроводу має бути відновлена.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2016 року внаслідок розгерметизації газопроводу «Союз» на території Хустського району Закарпаття стався вибух газу з подальшою пожежею й підняттям вогняного стовпу на 50 метрів у висоту. Внаслідок аварії ніхто з людей не постраждав, масштабних руйнувань немає, шкоди навколишньому середовищу не завдано. Відключення населених пунктів Закарпаття не було, транзит газу з Росії в країни Євросоюзу не порушувався.

Сьогодні у поліції заявили, що причиною вчорашньої пожежі на газопроводі стала розгерметизація труби на глибині 1-1,5 метра через просідання ґрунту. При цьому у поліції наголосили, що труба, в якій зайнявся газ у лісі біля с.Городилово Хустського району, є резервною. Поставки газу по ній до Словаччини не здійснювалась.