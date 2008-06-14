Король Швеції приїде на Херсонщину

Представники Короля Швеції відвідали Херсонську область в рамках підготовки візиту королівської родини до Херсона, запланованого на осінь цього року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, відбулася робоча зустріч голови обласної державної адміністрації Бориса СІЛЕНКОВА з представниками групи з підготовки державного візиту Короля і Королеви Швеції в Україну.

Робоча група ознайомилася з підготовкою до візиту коронованих осіб.

Одним із населених пунктів, які відвідають під час візиту Король і Королева, буде село Зміївка, що у Бериславському районі. Тут їх чекатимуть місцеві етнічні шведи. Нащадки шведів, яких цариця Катерина Друга переселила в Таврію з естонського острова Даго, зберегли шведську мову XVIII століття, якої в Королівстві вже не почуєш.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Указом Президента України №955/2007, у 2008 році відзначається 300-річчя українсько-шведського військово-політичного союзу, який уклали гетьман Іван Мазепа та король Карл XII.

Король Швеції вперше відвідав Київ ще за радянських часів, а в незалежній Україні це буде перший візит. Одну й ту ж саму країну Європи Король Швеції відвідує не частіше, ніж раз у 10 років. У 2008 році державних візитів Короля Швеції заплановано лише два - в Україну та у Португалію.