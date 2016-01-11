Рятувальники звільнили зі снігових заметів понад 220 транспортних засобів
Рятувальники з початку року звільнили зі снігових заметів понад 220 транспортних засобів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук.
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Представник ДСНС розповів, що для недопущення виникнення заторів вводилися обмеження руху автомобільного транспорту на дорогах загального користування у Запорізькій, Кіровоградській, Одеській і Полтавській областях.
Зокрема, для евакуації транспортних засобів із снігових заметів було організовано чергування автомобілів підвищеної прохідності.
"Із снігових заметів рятувальниками було вивільнено понад 220 транспортних засобів і надано допомогу понад 400 особам", - сказав Демчук.