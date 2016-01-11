Рятувальники звільнили зі снігових заметів понад 220 транспортних засобів

14:06, 11 січня 2016
Суспільство
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Рятувальники з початку року звільнили зі снігових заметів понад 220 транспортних засобів.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук.

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Представник ДСНС розповів, що для недопущення виникнення заторів вводилися обмеження руху автомобільного транспорту на дорогах загального користування у Запорізькій, Кіровоградській, Одеській і Полтавській областях.

Зокрема, для евакуації транспортних засобів із снігових заметів було організовано чергування автомобілів підвищеної прохідності.

"Із снігових заметів рятувальниками було вивільнено понад 220 транспортних засобів і надано допомогу понад 400 особам", - сказав Демчук.

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