Житомирська міліція впіймала п'ятьох в'єтнамців

На Житомирщині міліція викрила канал незаконного переміщення нелегалів до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник начальника обласного відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Михайло СОРОКА.

За його словами, правоохоронці затримали п’ятьох громадян В’єтнаму, які не мали документів та не змогли пояснити правоохоронцям мету свого візиту до Житомира.

М.СОРОКА повідомив, що згідно попередньої перевірки, в Україні затримані з’явилися місяць тому, а в Житомирі перебували вже кілька днів.

"У подальшому нелегальні мігранти мали намір продовжити незаконну подорож до країн Європи",- підкреслив М.СОРОКА.

Він також зазначив, що наразі міліція з’ясовує подробиці переміщення інших нелегалів через регіон.

За цим фактом наразі триває перевірка, а щодо затриманих нелегалів буде прийнято рішення про їхню подальшу депортацію.