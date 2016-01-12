Після потепління цього тижня в Україну поступово повернеться сніжна зима

13 січня в Україні очікується незначне похолодання, вночі очікується +3-3 градуси, вдень 0+5 градусів, на півночі і в центрі 0-3 градуси морозу, передає Opogode.ua.

Вночі мокрий сніг пройде на заході і півночі, а в східних областях і на півдні - переважно дощ. У центральних областях - без опадів.

Вдень невеликий мокрий сніг, на заході та півночі, на решті території - без опадів.

Місцями очікуються тумани, на дорогах посилиться ожеледиця.

У західній частині очікується мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У північних областях очікується невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі та вдень від 3 градусів тепла до 3 морозу.

Читайте такожСильні дощі перетворили вулиці Маріуполя на річки (фото, відео)

У східних областях вночі очікується дощ, вдень переважно без опадів. Температура повітря від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У південній частині вночі очікуються невеликі дощі, вдень - без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7, в Криму 6-11 градусів тепла.

В Києві 13 січня очікується невеликий мокрий сніг. Вночі близько нуля, вдень 0-2 градуси морозу.

Вітер в Україні південно-західний, 5-12, місцями пориви 15-18 м/с.