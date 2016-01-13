В Одесі суд переніс засідання у "справі 2 травня" через неявку перекладача

Як повідомили УНІАН у суді, на попередньому засіданні, 24 грудня 2015 року, прокурор завершив оголошення обвинувального акта. Після чого суд оголосив заяви від постраждалих про відшкодування шкоди. Захисник одного з обвинувачуваних заявив клопотання про відкладення судового розгляду у зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання постраждалих.

«Суд задовольнив клопотання захисника і відклав судове засідання на 12 січня 2016 року. Однак сьогодні на засідання не з'явився перекладач, присутність якого необхідна у зв'язку з тим, що серед обвинувачуваних – двоє громадян Російської Федерації, які раніше заявляли, що не розуміють українську мову», - відзначили в суді.

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Сьогодні один з обвинувачуваних – громадянин РФ Євген Мефьодов заявив, що перекладача більше не потребує, бо вже вивчив українську мову.

До суду також прибули не всі постраждалі. Наступне засідання заплановано на 15 січня.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень з участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалось наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

В даний час в Малиновському районному суді Одеси розглядається провадження, відкрите за фактом масових заворушень, що мали місце в центрі міста. Матеріали щодо пожежі в Будинку профспілок виділено в окреме провадження.

На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п'ятеро утримуються під вартою (зокрема й двоє росіян), у решти – інший запобіжний захід.