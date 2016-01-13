Суд допитав бійців АТО, поранених у зіткненні з групою спецпризначенців РФ Єрофеєва-Александрова

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема в ході допиту потерпілий Ольхович повідомив суд, що під час переслідування ДРГ в лісосмузі він побачив пораненого Єрофєєва, запитав хто він такий, чи є хтось з його групи, на що отримав відповідь, що ще десь поблизу має бути кулеметник.

Після надання Єрофєєву першої медичної допомоги та евакуації в безпечне місце Ольхович разом з іншими своїми побратимами продовжив переслідування ворога, але внаслідок вибуху міни дістав поранення і був евакуйований з поля бою.

Інший потерпілий Олександр Сіраш повідомив суду, що також в ході переслідування російської ДРГ внаслідок вибуху міни дістав контузію та поранення передпліччя лівої руки.

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Відповідаючи на запитання сторони захисту Єрофєєва та Александрова Сіраш зазначив, що не бачив моменту загибелі українського військового Пугачова, який першим виявив ворожу групу і був вбитий. В той же час на одне з запитань захисту, Сіраш сказав, що безпосередньо Александров та Єрофєєв йому поранення не спричинили.

«Але, якщо їхні мінометами прикривали, то можна вважати, що так (тобто, опосередковано вважає їх винними у своєму пораненні - УНІАН)», - сказав Сіраш.

Потерпілий Богдан Гаркуша повідомив, що також був поранений внаслідок вибуху, зокрема, кілька осколків від міни влучили йому у бронежилет, а один в живіт.

Крім того, він побачив ще двох поранених українських військових, яким вже було надано першу медичну допомогу. За словами Гаркуши, враховуючи такий перебіг подій, тобто щільний мінометний обстріл позиції, бійцям було дано команду на відхід.

Відповідаючи на запитання, звідки вівся мінометний обстріл, Гаркуша наголосив, що його вели з боку захопленої бойовиками території Луганської області. Зокрема, на його думку, мінометні розрахунки стояли приблизно в напрямку між селищем Металіст та Веселою Горою.

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Також сьогодні мав був допитаний ще один свідок, але враховуючи його неявку до суду з невідомих причин, судовий розгляд відкладено на 22 січня на 10.30 «для належного інформування потерпілого про час та дату судового засідання».

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

26 серпня заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова завершено.

Він зазначив, що ці російські військовослужбовці підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п'ятьма статтями Кримінального кодексу України.

Матіос також сказав, що прокуратура проситиме суд максимального покарання для російських спецпризначенців.