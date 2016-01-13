Нардеп заявив, що в Україні необхідно провести профілактичні заходи через ситуацію з грипом

Про це повідомив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Андрій Шипко, вказавши на необхідність проведення профілактичних заходів та свідомого ставлення людей до наявності загрози їхньому життю.

Окрім того, нардеп зазначив, що зосередитись на проблемі мають не тільки медики, а й представники місцевої влади, бо саме вони відповідальні за визначення масштабів розповсюдження хвороби та встановлення карантинного режиму на місцях.

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"Потрібно негайно організувати масову роз’яснювальну роботу, зокрема – серед роботодавців, керівників закладів освіти, закладів громадського користування, з метою посилення санітарних заходів" - додав він.

Варто наголосити, що одним з найефективніших шляхів запобігання захворюванню є вакцинація, але, за словами Андрія Шипка, цього року від грипу щеплено всього 0,3% населення.

Також, на думку нардепа, ситуація, яка наразі склалася, вкотре доводить, що ліквідація СЕС була поспішною: досі низка функцій, які були закріплені за нею, не виконуються.

"МОЗ повинно відповідно організувати роз’яснювальну профілактичну роботу, довести до медичних працівників алгоритм дій; місцеві органи влади – відстежувати ситуацію та, у разі необхідності, вживати невідкладних заходів, а громадяни – потурбуватися про власну безпеку та оточення" - підсумував депутат.

За даними МОЗ, з початку епідемічного сезону в Україні зареєстровано 25 випадків смерті від грипу. Групою ризику вважаються вагітні жінки, бо у них дуже вразливий імунітет та діти й підлітки, ажде саме вони ведуть найбільш активний спосіб життя.