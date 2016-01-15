Двоє голландців ввозили контрабандою та збували в Україні фальшиві євро - СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, двоє підданих Нідерландів, неодноразово перебуваючи у бізнес-справах у Києві, налагодили контакти з двома громадянами України.

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«Фальшивомонетники запропонували нашим співвітчизникам щотижневе постачання декількох мільйонів підробленої валюти, на що останні погодились», - зазначається в повідомленні.

За даними СБУ, фальшивки високої якості, виготовлені з використанням спеціального паперу та фарб, зловмисники ввозили з Нідерландів до України контрабандою.

«За курсом два до одного іноземці продавали підробки нашим співвітчизникам. Зустрічі ділки призначали у місцях великого скупчення людей – у ресторанах, кафе, готелях», - поінформували в спецслужбі.

Як нагадали в прес-центрі, співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області спільно з працівниками прокуратури затримали громадян України та підданих Королівства Нідерландів під час збуту частини підроблених коштів у сумі 300 тис. євро (близько 8 млн грн).

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту підроблених грошей в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину.

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Вирішується питання щодо обрання усім затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підкреслили в СБУ. Досудове розслідування триває.