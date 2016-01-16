В результаті пожежі на промтоварному ринку в Одесі є постраждалі
В результаті пожежі знищено 10 торгових павільйонів по 2 магазини в кожному на загальній площі 600 кв. м, частково пошкоджено 5 магазинів на загальній площі 150 кв. м.
В Одесі сьогодні під час пожежі на промтоварному ринку «Меркурій» постраждала одна людина.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 16 січня о 15.39 на території ринку «Меркурій» по вул. Дніпропетровська дорога, 99/Б сталося загоряння торгових павільйонів.
В результаті пожежі знищено 10 торгових павільйонів по 2 магазини в кожному на загальній площі 600 кв. м, частково пошкоджено 5 магазинів на загальній площі 150 кв. м.
Читайте такожВ Одесі палає промтоварний ринок (фоторепортаж)
«Близько 17.00 підрозділами ДСНС пожежу площею близько 750 кв. м ліквідовано», - зазначили в управлінні.
До ліквідації пожежі залучалося 48 чоловік особового складу та 6 одиниць основної техніки.
Постраждала 1 людина, яка госпіталізована бригадою швидкої медичної допомоги в обласну лікарню з діагнозом «отруєння продуктами горіння». Стан здоров'я - середньої тяжкості.
За попередніми даними, причиною виникнення пожежі було порушення правил пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт.