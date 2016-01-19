За злочини проти засад нацбезпеки і тероризм з 2014 року засуджено 246 осіб – ГПУ

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, у період 2014-2015 років слідчими органів безпеки України проводилося досудове розслідування у понад 6 тис. кримінальних проваджень за фактами вчинення злочинів проти основ національної безпеки і оборони України, посягання на її територіальну цілісність, а також за фактами створення терористичних груп та організацій, вчинення терористичних актів, фінансування тероризму та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, пов’язаних з різними проявами сепаратизму.

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За вказаний період часу прокурорами та слідчими за погодженням з прокурорами у цих кримінальних провадженнях складено повідомлень про підозру стосовно 2 тис. 208 осіб, серед яких 96 - громадяни Російської Федерації.

До судів направлено обвинувальні акти стосовно 798 осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів зазначеної категорії.

246 осіб вже визнано судами винними у вчиненні цих злочинів та засуджено до різних строків ув’язнення.