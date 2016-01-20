При пожежі у житловому будинку в центрі Києва згоріла квартира посла з особливих доручень МЗС

Про це він написав у Facebook.

"Коротше, ми погоріли. У буквальному сенсі. Пожежа, стрімкий вихід з квартири через суцільний дим, вибух на першому поверсі і смерть старенької сусідки, поранення поліцейського, евакуація сусідських дітей краном через вікно. Стояк прогорів з першого до четвертого поверху. Було все", – написав він.

При цьому, за словами Кулеби, пожежники "намагалися гасити (загоряння - УНІАН), але евакуацією людей зайнялися, коли люди вже евакуювалися самі".

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Дипломат подякував пожежникам і побажав їм кращого техзабеспечення.

Як повідомляв УНІАН, у житловому будинку по вул. Михайлівська, 24В виникла пожежа, імовірно в офісному приміщенні на 1 поверсі з подальшим розповсюдженням вогню.

Повідомлення про пожежу надійшло в оперативно-координаційний центр ДержНС Києва 20 січня о 02:48. Під час гасіння пожежі у 03:28 стався вибух невідомого походження. Пожежу було локалізовано о 05:18 і ліквідовао о 08:25.

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Двох дітей з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння госпіталізували в дитячу лікарню Охматдит. Співробітник Національної поліції з травмами різного ступеня в результаті обвалення конструкцій будинку госпіталізований в Київську обласну лікарню. Під час гасіння пожежі виявлено тіло жінки 1926 року народження.

Заступник голови ДержНС Києва повідомив, що літня жінка загинула в результаті обвалення перекриття між першим і другим поверхом.

За фактом пожежі в житловому будинку в центрі Києва розпочато кримінальне провадження. Мешканцям згорілого будинку в центрі Києва нададуть тимчасове житло.