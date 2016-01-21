Поклонська відзвітувала про "покарання" всіх організаторів блокади окупованого Криму

Про це повідомила "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська, передає "РІА Новости".

"Чубаров і Джемілєв оголошені в міжнародний розшук, а Іслямов — у федеральний. Чубарову і Джемілєву рішенням суду обрано заочний запобіжний захід. Зокрема, задоволено подання слідчого, які підтримано прокурором, та обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", - зазначила вона.

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Також прокурор заявила, що всім трьом висунуті заочні звинувачення "в скоєнні умисних злочинів, статті яких не розголошуються, щоб не нашкодити слідству".

Нагадаємо, суд окупованого Сімферополя заочно заарештував народного депутата України, лідера кримських татар Мустафу Джемілєва.

Раніше окупаційна влада Криму заборонила йому в'їзд на півострів на 5 років.