Чиновник МАГАТЕ про ядерні матеріали, країни, що розвиваються та про 440 АЕС

На 2030 рік кількість атомних електростанцій в світі зросте на 60%, вони стануть одним з ключових джерел електроенергії.

Як повідомляє Центр новин ООН, про це заявив заступник голови Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юрій СОКОЛОВ, виступаючи в Південній Кореї з нагоди 30-річчя атомної енергетики в цій країні.

На сьогодні в усьому світі працює близько 440 атомних електростанцій. Усі вони зосереджені в 30 країнах світу. 103 АЕС - у США, 59 — у Франції, 55 — в Японії і 31 — у Росії. Нині будуються ще 30 реакторів. Велика частина з них — в країнах, що розвиваються.

На частку атомних станцій сьогодні припадає 16% всієї виробленої електроенергії. Щодо окремих країн ці показники сильно відрізняються: у Франції на частку ядерних електростанцій припадає 78% всієї електроенергії, що споживається в країні, а в Китаї — лише 2%. Проте останнім часом, з урахуванням різкого зростання енергетичної залежності, країни Азії займаються пошуком нових джерел енергії, зокрема шляхом будівництва нових АЕС.

Представник МАГАТЕ заявив, що, можливо, атомна енергія — вибір не всіх країн світу, але новачки, які стали на цей шлях, повинні прагнути, щоб ядерні установки експлуатувалися безпечно, а ядерні матеріали надійно охоронялися.