В окупованому Севастополі хочуть поставити пам'ятник Сталіну
20:08, 22 січня 2016Суспільство
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В окупованому Севастополі хочуть поставити пам'ятник Сталіну, відповідна резолюція була озвучена на мітингу комуністів біля пам'ятника Леніну на Міському пагорбі, присвяченому 95-ї річниці з дня його смерті.
REUTERS
Про це повідомляють "Новости Крыма".
«Нами було проведено письмове опитування мешканців. З 10225 опитаних громадян міста Севастополя 9760 висловилися за відновлення пам'ятника Сталіна в нашому місті, що становить 95%, які взяли участь в голосуванні»,- йдеться в резолюції комуністів.
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Місцевий осередок КПРФ заявив про готовність взяти на себе будівництво і зведення пам'ятника.
Як повідомляв УНІАН, раніше відкрили пам'ятник Сталіну в республіці Марій Ел в селищі Шелангер.
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