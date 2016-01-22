В окупованому Севастополі хочуть поставити пам'ятник Сталіну

Про це повідомляють "Новости Крыма".

«Нами було проведено письмове опитування мешканців. З 10225 опитаних громадян міста Севастополя 9760 висловилися за відновлення пам'ятника Сталіна в нашому місті, що становить 95%, які взяли участь в голосуванні»,- йдеться в резолюції комуністів.

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Місцевий осередок КПРФ заявив про готовність взяти на себе будівництво і зведення пам'ятника.

Як повідомляв УНІАН, раніше відкрили пам'ятник Сталіну в республіці Марій Ел в селищі Шелангер.