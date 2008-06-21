Випускні вечори пройшли в 12 тисячах школах
13:57, 21 червня 2008Суспільство
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Міліція зітхнула
За попередніми даними міліції, випускні вечори в школха України пройшли без ексцесів.
Як повідомили УНІАН в ДГЗ МВС України, випускні вечори відбулися приблизно у 12 тис. шкіл, в них взяли участь приблизно 300 тис. дітей.
Охорону громадського порядку у місцях, наближених до об’єктів, де святкувалися випускні, забезпечували15 тис. співробітників міліції та внутрішніх військ МВС України.
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