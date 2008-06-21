Випускні вечори пройшли в 12 тисячах школах

За попередніми даними міліції, випускні вечори в школха України пройшли без ексцесів.

Як повідомили УНІАН в ДГЗ МВС України, випускні вечори відбулися приблизно у 12 тис. шкіл, в них взяли участь приблизно 300 тис. дітей.

Охорону громадського порядку у місцях, наближених до об’єктів, де святкувалися випускні, забезпечували15 тис. співробітників міліції та внутрішніх військ МВС України.