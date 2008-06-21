Мін‘юст виставить в Інтернеті інформацію про арештоване майно

Міністерство юстиції розпочало роботи по створенню веб-сайту для розміщення інформації про торги майном, яке було арештоване органами державної виконавчої служби Мін‘юсту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін‘юсту, відповідний наказ підписав Міністр юстиції Микола ОНІЩУК.

За його словами, створення спеціалізованого веб-ресурсу дозволить централізувати інформацію про арештоване майно, що виставляється на торги, та забезпечити її достовірність. Крім того, такий сайт має задовольнити інформаційні потреби потенційних покупців щодо проведення прилюдних торгів та виставленого на продаж арештованого майна.

Передбачається, що сайт функціонуватиме як одна із підсистем Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, який включатиме всі судові рішення, що надходять на примусове виконання у Державну виконавчу службу Міністерства юстиції.

Найближчим часом, згідно з наказом, Мін‘юст укладе договори зі спеціалізованими торговельними організаціями, які здійснюють реалізацію арештованого державними виконавцями майна, про внесення відомостей про прилюдні торги (аукціони) і майно, що реалізується, до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

Доступ до сайту торгів з реалізації арештованого майна планується відкритим без жодних обмежень.