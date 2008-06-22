VIP-гості Пінчука й Маккартні передали 3 млн. грн. на дитячий онкоцентр

Близько трьох мільйонів гривень на устаткування для дитячого онкологічного центру передали VIP-гості концерту Пола МАККАРТНІ в Києві.

Про це повідомив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» ініціатор і спонсор концерту Віктор ПІНЧУК.

За словами бізнесмена, ідея зібрати гроші на добродійність зустріла розуміння серед забезпечених гостей концерту.

«Більшість людей відгукувалися і ставилися до цього дуже позитивно. Хтось не розумів: мовляв, чому це ми, така окраса всього, ще й маємо платити? Проте таких - одиниці, - розповів В.Пінчук. - Люди абсолютно різної політичної орієнтації, різних професій, держслужбовці і бізнесмени відгукнулися на наш заклик».

Одним з найбільш вдалих добродійних проектів В.Пінчука, за його словами, є програма «Колиска надії», спрямована на виходжування недоношених дітей. За словами лікарів, завдяки зібраним програмою лікам і устаткуванню, за два роки вдалося врятувати життя 1400 дітей.