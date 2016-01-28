На Одещині кількість померлих від ускладнень свинячого грипу зросла до 31 особи

В Одеському регіоні кількість померлих від ускладнень, викликаних пандемічним грипом A(H1N1), зросла до 31 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ситуаційного центру з грипу, створеного при департаменті охорони здоров'я і соціального захисту Одеської обласної державної адміністрації, за офіційними даними, станом на 28 січня, в регіоні від вищеназваного захворювання померла 31 особа, з яких 9 – у районах області, решта – в Одесі. Дві третини померлих – чоловіки.

У той же час у прес-службі додали, що епідеміологічний поріг не перевищено.

«Завтра до Одеси прибуде гуманітарна допомога з Литви – 2 тис. доз препаратів «Таміфлю» і «Реленза». Препарати відразу буде направлено до лікарень", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ початку епідсезону ГРВІ та грипу в Україні зареєстровано 129 летальних випадків - МОЗ

Як повідомляв УНІАН, у медичних установах і школах Одеси з метою запобігання поширенню захворюваності на грип та ГРВІ запроваджено карантин, також оголошено карантин у школах Одеси. Створено Ситуаційний центр швидкого реагування при ОДА.

Головна особливість нинішньої санітарно-епідеміологічної ситуації в Одесі та області полягає у збільшенні кількості ускладнень у вигляді пневмонії серед хворих на грип А(H1N1).

З бюджету Одеси виділено фінансування у розмірі 3 млн грн на придбання додаткових медикаментів і кисневих концентраторів для лікування пневмонії в умовах стаціонару міських лікарень. Аналогічну суму – з бюджету ОДА.

У цілому по Україні з 28 вересня минулого року, станом на 27 січня на ГРВІ та грип перехворіло понад 3 млн осіб, зареєстровано 129 летальних випадків.