На Київщині мастика вбила трьох робітників
10:46, 23 червня 2008Суспільство
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Проводиться розслідування
У Вишгородському районі Київської області, на території дачного кооперативу "Лісова поляна" у підвальному приміщенні житлового будинку загинули три особи, які виконували внутрішні ремонтні роботи з використанням бітумно-полімерної мастики.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина смерті - отруєння парами мастики.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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