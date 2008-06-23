На Київщині мастика вбила трьох робітників

У Вишгородському районі Київської області, на території дачного кооперативу "Лісова поляна" у підвальному приміщенні житлового будинку загинули три особи, які виконували внутрішні ремонтні роботи з використанням бітумно-полімерної мастики.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, попередня причина смерті - отруєння парами мастики.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.