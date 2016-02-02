СБУ затримала агентів іноземних спецслужб, які збирали інформацію про військових в районі АТО (відео)

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що зловмисники збирали інформацію з обмеженим доступом та передавали її на непідконтрольну українській стороні територію.

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"На пункті пропуску в’їзду-виїзду «Мар’їнка» правоохоронці затримали зв’язкового, який намагався переправити на тимчасово окуповані території матеріали з відомостями про керівний склад підрозділів Збройних сил та Національної поліції, а також дані про військовослужбовців, які проходять службу в районі АТО. Для цього мешканець Дніпропетровщини обладнав у своєму автомобілі спеціальну схованку. Секретні матеріали зв’язковому передав діючий співробітник Національної поліції в Донецькій області. Співробітники СБ України спільно із службою внутрішньої безпеки НП затримали зловмисника на робочому місці", - йдеться у повідомленні.

Обидва шпигуни вже визнали свою провину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або участь у ній) Кримінального кодексу України.

Затриманим оголошено про підозру. Тривають слідчі дії.