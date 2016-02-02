Центр Разумкова покращив позиції у рейтингу найкращих аналітичних центрів світу

Найкращі показники має Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова (Центр Разумкова). Він є єдиним представником України у номінації «Кращий аналітичний центр світу». Про це повідомляє прес-служба аналітичного центру.

Центр Разумкова посідає:

60-е місце серед 175 кращих аналітичних центрів світу з урахуванням США (2014р. – 64 місце зі 150);

42-е місце серед 137 кращих аналітичних центрів світу без урахування США (2014 р. – 43 місце зі 100);

5-е місце серед 90 кращих аналітичних центрів Центральної та Східної Європи (інші центри з України у цій номінації посіли від 32 до 81 місця).

У визначенні кращих аналітичних центрів при підготовці Світового рейтингу брали участь понад 6500 аналітичних центрів і понад 7500 експертів по всьому світу, журналістів, представників донорських інституцій. За умовами дослідження, їм було заборонено визначити рейтинги власних аналітичних центрів.