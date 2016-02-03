Декомунізація по-харківськи: три райони перейменували, а двом зберегли назви, змінивши присвячення

Як повідомляє прес-служба Харківської міської ради, відповідне розпорядження підписав мер Геннадій Кернес.

Так, Дзержинський район став Шевченківським, Ленінський - Холодногірським, Орджонікідзевський - Індустріальним.

Жовтневий район зберіг свою назву, але тепер називатиметься на честь кількох знаменних дат, які відзначаються в Україні в жовтні.

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Те ж стосується Фрунзенського району: його назва залишилася тією ж, але тепер він називатиметься на честь Тимура Фрунзе - льотчика-винищувача, Героя Радянського Союзу, уродженця Харкова, який героїчно загинув у 1942 році.

Також було перейменовано 48 вулиць (список).

20 листопада 2015 року на сесії Харківської міської ради були перейменовані 173 вулиці, чотири парки та сквери, а також станція метро "Радянська" (тепер - "Майдан Конституції").

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