В Авакова вимагають затримати екс-ватажка "ЛНР", якого помітили у київському ресторані

Про це Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я звернувся до СБУ і в Нацполіції з вимогою затримати цю особу за фактом участі в незаконних збройних формуваннях за ст. 260 кримінального кодексу України, статтею 294 - організація масових заворушень та захоплення громадських будівель, ст. 258 - тероризм" - йдеться у його повідомленні.

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Також радник глави МВС доручив перевірити Корсунського щодо причетності до скоєння інших тяжких злочинів, у тому числі замаху на вбивство відомого луганського адвоката Ігоря Чудовського у квітні 2014 року.

Крім того, Геращенко попросив перевірити, як, через який пропускний пункт один з колишніх ватажків "ЛНР" потрапив на територію України і як він отримав перепустку на в'їзд із зони АТО.

Вчора вдень активісти Семен Кабакаев і Всеволод Філімоненко отримали інформацію про те, що в одному з кафе Києва находітс... Опубліковано Антоном Геращенко3 лютого 2016 р.

Раніше УНІАН повідомляв, що командира армії терористів і праву руку головного бойовика "ЛНР" Болотова Сергія Корсунського помітили в одному з київських ресторанів мережі "Катюша" біля стадіону Олімпійський.