15 осіб потрапили до лікарні після святкування випускного вечора

Протягом 22-24 червня до інфекційного відділення санітарної частини м. Кузнецовська Рівненської області з попереднім діагнозом - гострий гастро ентероколіт - госпіталізовано 15 осіб (мешканці с. Озери Володимирецького району) після проведення випускного вечора 21 червня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього перебувало на святкуванні 50 осіб. Станом на 7 годину ранку 25 червня госпіталізовані знаходяться в задовільному стані. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Попередня причина захворювання - порушення технології приготування та зберігання страв в домашніх умовах.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС в Рівненській області.