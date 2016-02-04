У РФ обурилися оглядом її офіцерів зі СЦКК при перетині українсько-російського кордону

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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«Йдеться про абсолютно огидне проведення огляду і поведінку представників силових структур України, які 16 годин перевіряли групу офіцерів РФ із Спільного центру з контролю і координації, які поверталися до Росії в порядку планової і узгодженої ротації», - сказала Захарова.

За її словами, до МЗС РФ було запрошено тимчасового повіреного у справах України, йому було зроблено подання щодо цього інциденту, що стався 2-3 лютого у пункті пропуску «Гоптівка-Нехотєєвка» на російсько-українському кордоні.