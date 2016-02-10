Соціологи показали рейтинг прихильності українців до світових лідерів: Лукашенко та Меркель попереду

Згідно з результатами дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", 63% опитаних позитивно ставляться до Олександра Лукашенка, 58% – до Ангели Меркель.

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Також у 51% опитаних позитивне ставлення до Далі Грибаускайте, у 49% – до Анджея Дуди та Барака Обами. До Франсуа Олланда мають позитивне ставлення 40% опитаних, Нурсултана Назарбаєва – 37%. Найгірше ставлення до Володимира Путіна – позитивно ставляться лише 10%.

Рейтинг негативного ставлення очолює В.Путін (80%). Третина негативно ставляться до Обами, Чверть – до Олланда, Назарбаєва, Меркель. Кожен п'ятий негативно ставиться до Лукашенка, кожен шостий – до Грибаускайте.

Жителі західного та центрального регіонів більш прихильні до А. Меркель, Б. Обами. Натомість мешканці Півдня та Сходу краще ставляться до О. Лукашенка та Н. Назарбаєва. При цьому на Півдні також позитивно ставляться до А. Меркель, Д. Грибаускайте, А. Дуди та Ф. Олланда. Відносно позитивно ставляться до В. Путіна лише на Сході, передусім, на Донбасі.

У людей старшого віку спостерігається більш позитивне ставлення до О. Лукашенка, Н. Назарбаєва та В. Путіна. Водночас молодь більше підтримує А. Меркель, Б. Обаму та Ф. Олланда.

Соціологи відзначили, що чим вищий рівень освіти респондентів, чим вищий їхній матеріальний статус, тим краще серед них ставлення до А. Меркель, Д. Грибаускайте, Б. Обами, А. Дуди, Ф. Олланда. Відповідно гірше ставлення до О. Лукашенка та В. Путіна.

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З дослідження видно, що протягом останніх 4 років рівень позитивного ставлення до В. Путіна погіршився з 53 до 10%.Серед прихильників вступу до Європейського Союзу та НАТО найкраще ставлення до А. Меркель, Д. Грибаускайте, Б. Обами, А. Дуди та Ф. Олланда. О. Лукашенко та Н. Назарбаєв мають найбільше симпатиків серед прибічників вступу до Митного Союзу. Цікаво, що О. Лукашенко має високий рівень підтримки як серед прибічників Євроінтеграції, так і серед прихильників Митного Союзу.

Ставлення до А. Меркель є мінливим: наприкінці 2013 воно покращилося з 56% у 2012 до 61%, у 2014 – погіршилося до 51%, а у 2016 показник знову зріс до 57%.

До Б. Обами рівень позитивного ставлення впродовж 2012-2014 залишався майже незмінним, проте почав знижуватися з 54% у 2014 до 49% у 2016.

Всього з 14 до 22 січня 2016 року методом особистого інтерв’ю опитали 2000 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 2,3%