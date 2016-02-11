ЗМІ: У центрі Запоріжжя у вікно житлового будинку вистрілили з гранатомета (фото)

Як повідомили УНІАН у керівництві ГУ НП в Запорізькій області, повідомлення про вибух надійшло в поліцію вчора, 10 лютого, близько 22.00.

На місце події виїхали співробітники поліції.

У соцмережах жителі Запоріжжя пишуть про те, що в результаті вибуху вибито скло у декількох квартирах, а також про те, що на місце події виїхала карета «швидкої», яка відвезла одного потерпілого.

Офіційної інформації про НП в правоохоронних органах поки не повідомляють.

Як повідомляє Zanoza, у вікно житлового будинку вистрілили з гранатомета. Неподалік біля гаражів правоохоронці виявили РПГ-26, з якого імовірно здійснили постріл.

На момент вибуху в будинку перебували, за попередньою інформацією, 4 людини.

За даними сайту, останні кілька місяців після розставання з коханою, в будинку проживав "кримінальний авторитет" на прізвисько «Григора».

Довідка УНІАН. Інцидент в районі будинку №65 по вул. 12-го квітня – другий за останні три дні: 7 лютого в мережі жителі Запоріжжя вже писали про вибух, в результаті якого в будинку було пошкоджено одного вікно. Проте в ГУ Нацполіції в Запорізькій області інформацію про вибух не підтвердили, повідомивши, що «оглядом місця події ніяких слідів спрацювання вибухового пристрою не виявлено».

«В сусідньому із заявницею будинку дійсно, при невідомих обставинах було вибито скло, але власник квартири від написання заяви відмовився. Опитані громадяни, включаючи жителя вул. Гастелло (вулиця, що сусідить з вул. 12-го квітня - УНІАН), повідомляють, що чули один вибух в районі будинку».