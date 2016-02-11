В Ізюмі з'являться "декомунізовані" вулиці Цоя, Висоцького і площа Леннона

Як повідомляє "МедіаПорт", остаточний список об'єктів топоніміки, які підлягають перейменуванню за законом про декомунізацію, 2 лютого затвердили члени місцевої топонімічної комісії.

Частині вулиць будуть повернуті історичні назви, іншим пропонуються надати імена героїв Другої світової війни, Героїв України, почесних городян.

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Серед несподіваних рішень у списку - можливе перейменування вулиці Сакко і Ванцетті на вулицю Висоцького, вулиці Артема - на Віктора Цоя, вулиці Плеханівської - на Волонтерську, вулиці Крупської - на Миротворців.

Площа Радянська при цьому стане площею Джона Леннона.

«Джон Ленон і як музикант, і перш за все як громадський діяч, пацифіст, одне з його з гасел - «Make love, not war» - для нас це дуже актуально. У нас запланований мурал на цю тему, який буде виходити на трасу, яка йде на Донбас», - розповів в інтерв'ю телеканалу СТБ заступник мера Ізюма Володимир Мацокін.

Підготовлений топонімічною комісією список тепер розгляне Ізюмський міський голова. Розпорядження він повинен підписати до 21 лютого.

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