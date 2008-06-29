Продюсери "300 спартанців" пообіцяли зняти продовження фільму
Цареві Леоніду таке не снилося
Продюсер Джанні Нуннарі (Gianni Nunnari) планує зняти продовження картини "300 спартанців" режисера Зака Снайдера, повідомляє Slashfilm. За словами Нуннарі, який працював над фільмами "Від заходу до світанку", "Відступники" і "300 спартанців", він і Марк Кентон (Mark Canton) вже планують "сіквел/приквел 300".
Зак Снайдер також підтвердив, що планує брати участь у зйомках нових "300 спартанців" і вже обговорював картину з Френком Міллером, автором комікса "300" про битву спартанців під проводом царя Леоніда з багатотисячною армією персів у Фермопільській ущелині. За словами Снайдера, Міллер має намір узятися за роботу над черговим коміксом про спартанців і, якщо в нього вийде "щось класне", то Снайдер зніме продовження картини.
У червні 2008 року "300 спартанців" Снайдера одержали нагороду Saturn Awards Кіноакадемії наукової фантастики, фентезі і жахів (Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films) як кращий фільм року в жанрі "екшн/тріллер".