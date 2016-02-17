Порошенко: Героїзм учасників Дебальцевської операції назавжди залишиться у нашій історії

Глава держави наголосив на тому, що Дебальцевська операція увійде в історію України та підручники військового мистецтва, повідомляє прес-служба президента України.

«Дуже важливо зараз робити такі фільми, щоб уся країна бачила надзвичайно важливий героїчний вчинок, коли проводилась операція, яка увійшла в історію як Дебальцевська», – сказав Порошенко.

Глава держави зазначив, що це була унікальна операція наших Збройних Сил, зміст якої багатьом став зрозумілий згодом, за кілька місяців. «Ніхто не розуміє, наскільки важливою була присутність українських військ під час переговорів у Мінську, наскільки важливим було довести всьому світові злочинний характер російського агресора. Бо ніякі не сепаратисти – бойовики, відбірні частини російського спецназу штурмували Дебальцеве. І ворог заплатив за це дуже високу ціну», – наголосив президент.

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Ми будемо пам’ятати кожного, хто захищав кожен блокпост, заявив Порошенко. «Кожного, хто віддав своє життя для того, щоб Україна була вільною, ми маємо постійно згадувати», – сказав президент, наголосивши, що бойова операція під Дебальцевим має назавжди залишитися у нашій історії та в серці кожного з нас.

«Не віриться, що пройшов вже рік. Ми вже живемо в абсолютно інших умовах. Армія інша. Боєздатність вища. І підготовка, і забезпечення. І лише бойовий дух українського воїна – той самий, дебальцевський. Дякую вам за це», – звернувся глава держави до воїнів, присутніх на показі фільму.

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Режисер документального фільму «Дебальцеве», безпосередній учасник подій Євген Степаненко розповів про задум стрічки: «Наше завдання було показати ті події чесно. І це було складно. Складно було знімати, легше було там воювати. Рік тому, коли наш президент в Артемівську казав, що ми перемогли, ми у нашому військовому шпиталі дивилися на це і не розуміли. Пройшов рік, і я розумію, що це дійсно була перемога. Я розумію, що Дебальцеве виявилося тим самим наріжним каменем нашої Української армії і нашої сучасної Української держави. Ми показали, що ми можемо, вміємо і воюємо. І це було так важливо і в Мінську, і важливо для нас – стримати ворога там, у Дебальцевому, і вийти достойно», підкреслюється в повідомленні.