Фундаментальна роль Меркель та шантаж Путіна: Делегат розповів про минулорічні переговори у Мінську щодо Дебальцевого

Як пише Українська правда, співрозмовник, який рік тому був у делегації, повідомив, що питання Дебальцевого на переговорах у Мінську зазвучало з самого початку і стало ключовим.

"Це був класичний шантаж. Путін розхитував ситуацію навколо Дебальцевого і сподівався, що це дозволить йому радикально змінити хід переговорів", - розповів співрозмовник.

"Він говорив: "Бачите, у нас є ситуація в Дебальцевому. Там знаходиться декілька тисяч українських військових, які збираються здаватися. Вони можуть бути знищені. Нам потрібно потурбуватися про їхню долю", - процитував Путіна співрозмовник.

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"Президент зв'язувався з Генеральним Штабом. Там дали чітку відповідь, що ми зможемо протриматися, а оточення немає. Те, що потім наші сили вийшли з Дебальцевого з меншими втратами, ніж розраховував противник, стало значним і чи не єдиним чинником встановлення довірливих відносин", - зазначив співрозмовник.

"Дебальцеве звучало під час переговорів багато разів, у тому числі під час обговорення питання припинення вогню. Путін заявив: "Ні, ніякого припинення вогню не буде". Коли його спитали, чому, відповів: "Через ситуацію в Дебальцевому".Ми наполягали на негайному припиненні вогню. Путін – навпаки", - розповів співрозмовник УП.

Він додав, що близько 7 години ранку з'явилося розуміння, що домовленості досягнуто.

"Канцлер відіграла на переговорах абсолютно фундаментальну роль.

Вона перша поклалася на обіцянку президента, що Дебальцеве не оточене. Президент довірився канцлеру, що вона надалі буде підтримувати наше розуміння кроків послідовно, і не тільки по санкціях, а щодо єдності ЄС. Оцей тандем, в принципі, і працює", - додав співрозмовник.

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"Путіну не вдалося те, за чим він приїхав в Мінськ. Путіна просто дезінформували про ситуацію в Дебальцевому….Те, що Путіну не вдалося переломити ситуацію, підвісило росіян на логіку Мінська. Санкції проти РФ були прив'язані до стану виконання Кремлем Мінських угод. І після Дебальцевого масштабної ескалації більше не було. Так – були обстріли, бойові зіткнення, спроба атаки в Мар'їнці", - додав співрозмовник.