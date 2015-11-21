Революція Гідності стала подією, яка змінила історію Європи і світу - Порошенко

Як передає кореспондент УНIАН, про це він заявив напередодні закритого показу документального фільму "Зима у вогні" для родин Героїв Небесної Сотні (стрічка присвячена подіям Революції Гідності).

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"Незважаючи на те, що пройшло лише два роки з (моменту) історичних подій на Майдані, вже зараз можна оцінити велич цієї події, яка назавжди змінила історію не лише моєї держави, вона назавжди змінила історію Європи і світу. І це зробили тисячі і мільйони героїв, героїв, які за 93 дні скинули злочинний режим", - сказав глава держави.

Порошенко також вручив режисерові фільму "Зима у вогні" Євгену Афінеєвському державну нагороду "Хрест Івана Мазепи".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності і свободи. Це свято було встановлено указом президента України 13 листопада 2014 року.

Сьогодні глава держави разом з дружиною поклали квіти до Хреста на місці загибелі учасників Революції Гідності та запалили свічки. У церемонії також взяли участь родини Героїв Небесної Сотні.