Розслідуваня заворушень 2 травня в Одесі продовжить місцева поліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області Сергій Пантелеєв, уточнивши, що кримінальне провадження, відкрите за цим фактом, до 15 січня 2016 року розслідувалося фахівцями Головного слідчого управління МВС.

«Зараз постановою заступника генпрокурора України воно передано для розслідування в слідче управління Головного управління Нацполіції... Після отримання кримінального провадження нами створено слідчо-оперативну групу. Затверджено план слідчих дій», - сказав Пантелеєв.

За його словами, наразі матеріали за епізодами, які мали місце на Грецькій площі в центрі міста, перебувають у Малиновському районному суді Одеси. У них фігурують 25 обвинувачених, 11 осіб оголошено в розшук.

Як зазначив Пантелеєв, зараз у даній справі в Києві тривають 32 комісійні судово-медичні експертизи.

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За словами громадського радника начальника ГУНП в області Владислава Сердюка, вищезазначене кримінальне провадження «загублене Головним слідчим управлінням і Генпрокуратурою, а тепер його скинули сюди, щоб, напевно, регіональне управління Нацполіції його закрило й цим себе дискредитувало».

Як пояснив Сердюк кореспонденту УНІАН, це кримінальне провадження є багатоепізодним. «До суду було передано епізоди, що мали місце, умовно кажучи, на Грецькій площі. Передали епізоди стосовно осіб, по яких, як вважає слідство, розслідування завершене... По Будинку профспілок, в якому загинуло багато людей, поки що нічого немає – повний штиль», - сказав Сердюк.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждало близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійських активістів. Намети загорілися, крім того, почалася пожежа в Будинку профспілок, в результаті якої загинула більшість людей.

Зараз у Малиновському райсуді Одеси розглядаються матеріали за фактом масових заворушень, що мали місце в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (в тому числі двоє росіян), решті визначено інший запобіжний захід.